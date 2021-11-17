Bị bầy linh cẩu tổng tấn công 'điên cuồng', trâu rừng có phản ứng cực gắt khiến kẻ đi săn cũng phải 'toát mồ hôi'

Trong clip, một đàn linh cẩu đang hợp sức tấn công một con trâu rừng to lớn. Thay vì hạ gục con mồi bằng cách tấn công trực diện, đàn linh cẩu lại chọn cách tấn công ở phía sau. Tiếp đó, chúng sẽ từ từ ăn thịt con mồi.

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