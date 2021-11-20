Bí ẩn loài cá mập 300 răng tồn tại từ 80 triệu năm trước, khiến các nhà khoa học vẫn đang đi tìm câu trả lời

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu Biển và Khí quyển của Bồ Đào Nha đã vô cùng kinh ngạc khi 'chạm trán' với 1 loài cá mập có hình dạng kỳ lạ tồn tại từ thời tiền sử. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu loài động vật bí ẩn này.
Đời Sống 12:15 20/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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