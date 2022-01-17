Bị 9 con chó nhà bao vây rồi lao vào tấn công, rắn hổ mang chúa dài 4 mét đã phải trèo lên cây lánh nạn nhưng vẫn không thoát cảnh bị cắn nát người

Video ghi lại hình ảnh con rắn hổ mang lớn nấp dưới gốc cây sầu riêng non ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. Nhưng không may cho nó bị đàn chó dữ lao tới tấn công và nó không thoát khỏi cảnh bị cắn nát người phải gọi nhân viên cứu hộ động vật hoang dã tới giúp đỡ.
Đời Sống 07:47 17/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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