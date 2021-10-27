Bi 2 sư tử đực dồn vào bước đường cùng, trâu rừng có hành động liều lĩnh và may mắn đã mỉm cười với nó

Bị 2 con sư tử đực hung dữ tấn công, trâu rừng châu Phi đã lao thẳng vào xe ô tô của một nhóm tham quan thiên nhiên hoang dã, khiến lốp xe nổ tung. Khiến cho sư tử đực hoảng sợ và chạy đi mất, trâu rừng may mắn thoát chết trong gang tấc.
Đời Sống 09:03 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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