'Bé Na' kích thước kịch khung lên tới 4 mét nhưng bị nát tươm do dám 'to gan lớn mật' lẻn vào 'lãnh địa' được bảo vệ nghiêm ngặt bởi 9 chú chó nhà

Vào vườn của chủ nhà "không xin phép", rắn hổ mang chúa bị 9 chú chó nhà bao vây và tấn công kịch liệt. Trước phản ứng cực gắt từ đàn chó nhà, rắn hổ mang chúa phải run rẩy bò lên cây lánh nạn.

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