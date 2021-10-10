Bé gái bị kẹt tay vào cầu thang cuốn và màn giải cứu gây tranh cải khắp MXH

Do bị trượt chân, bé đã ngã xuống thang cuốn. Những ngón tay của bé gái bị kẹt khiến bé la khóc dữ dội. Chứng kiến cảnh tượng này, những người xung quanh đã nhanh chóng chạy lại để giải cứu cô bé. Khoảng chục người đã nhảy lên thang cuốn rồi cố gắng giữ cho thang máy ngừng chuyển động để cứu đứa bé ra.

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