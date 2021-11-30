Bé gái 11 tháng tuổi chưa biết nói nhưng có 'thiên bẩm' trượt tuyết siêu đỉnh như một vận động viên chuyên nghiệp

Mặc dù chưa biết đi nhưng bé gái Wang Yuji, 11 tháng tuổi ở Hà Bắc, Trung Quốc vẫn giữ thăng bằng và lướt đi trên ván trượt. Cô bé đã làm nhiều người không khỏi ngã mũ thán phục với tài năng thiên bẩm của mình.

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