Bất ngờ với cụ bà 80 tuổi cưỡi ngựa đi 1.000km mỗi năm ở Scotland, cuộc hành trình còn mang theo cả chó cưng làm bạn đồng hành

Cuộc hành trình của cụ bà Jane Dotchin cùng chú chó và ngựa bắt đầu từ 31/8. Chuyến đi dài 1.000 km mất khoảng 7 tuần để hoàn thành. Mặc dù đã ở tuổi 80 nhưng dường như sức khỏe của bà vẫn còn rất tốt để kéo dài cuộc hành trình của mình cùng các thú cưng.

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