Bất ngờ bỏ cuộc trong trận chiến, cá sấu bị đồng loại bẻ chân 'cú vặn thần chưởng' khiến nó đau đớn quằn quại

Cả hai con cá sấu đều tìm cách cắn vào chân nhau nhưng sau đó một con đã quay lưng bỏ đi khi thấy sự xuất hiện của con người và điều này đã mở ra một cơ hội tấn công rất lớn cho đối thủ. Khiến con còn lại phải bỏ cuộc trong trận chiến đẫm máu này.
Đời Sống 20:15 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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