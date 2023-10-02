Bật lửa châm điếu thuốc trong khi ở ghế sau là một bình khí, cô gái khiến chiếc xe nổ tung, BUNG TẤT CẢ CỬA KÍNH, kinh hoàng

Sự việc được ghi lại vào ngày 25/9, tại Charlotte, bang North Carolina, Mỹ. Vụ việc cụ thể cô gái bật lửa châm điếu thuốc và chiếc xe bất ngờ nổ tung, bung tất cả cửa kính, những mảnh vỡ bay tứ tung.

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