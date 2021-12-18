Bât lợi về kỹ thuật và số lượng đồng minh nhưng trâu rừng vẫn ngoan cường chống trả chúa tể sơn lâm và cái kết có hậu cho kẻ kiên cường

Bị bao vây và tấn công từ mọi phía, trâu rừng vẫn kiên cường phản kháng lại bầy sư tử. Nhờ sự kiên trì và cố gắng ấy, trâu rừng đã may mắn giữ được mạng sống của mình.
Đời Sống 17:30 18/12/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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