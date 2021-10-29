Báo săn Châu Phi chạm mặt sư tử đực và cái kết đau đớn cho mãnh thú

Bằng sức mạnh của loài mãnh thú uy lực nhất châu Phi, sư tử đực lao lên tấn công nhanh như tia chớp. Ở cự li 100 mét, sư tử đực có thể xé gió với vận tốc 80 km/giờ. Dù báo săn là loài động vật nhanh nhất trên cạn nhưng nó không kịp phản ứng trước cú ra đòn quá bất ngờ và đúng thời điểm của sư tử.
Đời Sống 19:26 29/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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