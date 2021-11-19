Báo hoa mai mẹ 'còng lưng' dạy con cách bắt và giữ mồi, nhưng kết quả phũ phàng khiến báo mẹ 'THÓT TIM'

Báo hoa mai mẹ sau khi săn được linh dương nên dạy con cách giữ mồi ở trên cây để tránh kẻ thù đến giành mồi. Nào ngờ báo con hậu đậu trong lúc giữ con mồi đã vô tình đánh rơi từ trên cây xuống đất, ngay sát vị trí báo mẹ đang nằm.
Đời Sống 15:46 19/11/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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