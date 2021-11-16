Báo hoa mai 'bắt cóc' sư tử con treo lên ngọn cây và sau đó thưởng thức con mồi một cách ngon miệng

Trong clip, một con báo hoa mai đực trưởng thành đang lang thang trên đồng cỏ thì bất ngờ dừng lại. Ngay sau đó, con vật lao vào bụi cây rậm rạp và đi ra với một con sư tử nhỏ trên miệng. Con báo hoa mai trưởng thành nặng hơn 70kg và con sư tử mới khoảng 3 tuần tuổi.
Đời Sống 12:59 16/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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