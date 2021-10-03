Bàng hoàng thiếu nữ bị xe ô tô tông trực diện văng 'nhanh như chớp' vào nhà dân, nằm bất động

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h19 trưa 2/10 tại thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội. Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa che ô vừa điều khiển chiếc xe đạp điện di chuyển ngược chiều trên đường. Vài giây sau, chiếc ô tô lúc này cũng mất lái, tông mạnh vào cửa nhà người dân, cách nơi nạn nhân nằm gục khoảng 5m. Khi phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán và gọi xe cấp cứu, đồng thời thông báo lực lượng chức năng. Hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn đang được điều tra làm rõ.

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