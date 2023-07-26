Đang dẫn trực tiếp, bình luận viên bóng đá bất ngờ loạng choạng, dáng đứng xiêu vẹo rồi ngã quỵ xuống sân cỏ trong sự ngỡ ngàng

Khi đang đưa tin trực tiếp từ sân vận động Rose Bowl cùng với bạn dẫn Dan Thomas, bình luận viên thể thao Shaka Hislop bất ngờ loạng choạng rồi ngất xỉu. Sự việc xảy ra khiến khản giả theo dõi kênh ESPN khá lo lắng.

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