4 ô tô đang đậu trong bãi bất ngờ bốc cháy, camera tiết lộ hành động bất ngờ của 3 đứa trẻ, nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành

Hình ảnh ghi lại cho thấy 3 học sinh đốt đống cỏ khô dưới gầm một chiếc SUV khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh và nhấn chìm 4 phương tiện. Sự việc được ghi lại vào ngày 13/11, tại Thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

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