Trend Tik tok 'Phiên Bản Tốt Hơn Của Bản Thân': Nhìn lại một năm nữa đi qua có gì hay mà khiến giới trẻ rần rần

Một năm gần kết thúc, bản thân bạn đã thay đổi như thế nào? Có theo chiều hướng tốt hơn hay không? Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng và mỗi người chúng ta phải liên tục làm mới và hoàn thiện bản thân, nếu không muốn bị dòng đời cuốn mất.
Video 11:55 21/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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