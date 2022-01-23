Trang phục truyền thống của Việt Nam và các nước: Nước nào cũng 'sang, xịn, mịn'

Người châu Á đặc biệt chú trọng những dịp lễ tết của dân tộc mình. Vào ngày cưới hay dịp lễ tết thì các cô gái thường sẽ khoác lên bộ trang phục truyền thống của đất nước. Mỗi nước Châu Á đều có bộ trang phục truyền thống đẹp và đặc sắc riêng, chúng ta cùng chiêm ngưỡng một vài mẫu trang phục đẹp nhé.

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