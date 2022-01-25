Top 5 hình phạt đáng sợ nhất dành cho phụ nữ thời Trung Cổ nếu mắc tội ngoại tình

Thời kỳ Trung Cổ, con người ta từng tạo ra rất nhiều hình phạt kinh khủng dành cho các phạm nhân, những người bị tình nghi là có dính líu tới tà thuật và phù thủy. Một số hình phạt được tạo ra để trừng phạt phụ nữ một cách man rợ, đặc biệt là phụ nữ mắc tội ngoại tình.
Video 12:03 25/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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