Thấy con non bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, voi mẹ mẹ liều chết lao ra giải cứu, dùng vòi và cơ thể để giữ và cái kết

Hình ảnh ghi lại cho thấy khi băng qua sông để vào rừng, voi con bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Phát hiện thấy con mình gặp nguy hiểm, voi mẹ đã lập tức đuổi theo, dùng vòi và phần cơ thể to lớn của mình để giữ chặt lấy voi con.
Video 07:04 30/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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