Rợn người chứng kiến cảnh con trăn đang treo mình trên xà nhà rồi tìm cách nuốt chửng con thú có túi và cái kết bất ngờ

Hình ảnh ghi lại ở bang Queensland, Úc. Một con trăn treo mình mái hiên nhà và cố gắng kéo con thú có túi lên cao bằng cách cuộn cơ thể lại. Tuy nhiên, sau đó con thú có túi đột nhiên rơi xuống đất. Có vẻ con trăn đã cố gắng quá sức do chỉ bám vào xà ngang trần nhà bằng đuôi.

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