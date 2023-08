Quyết định đập bỏ 'mỏm đá thử thách lòng dũng cảm' nổi tiếng vì quá nguy hiểm

Quyết định đập bỏ 'mỏm đá thử thách lòng dũng cảm' nổi tiếng vì quá nguy hiểm

Các nhà chức trách miền Trung Trung Quốc đã dỡ bỏ một phần mỏm đá được ví như "lưỡi quỷ", nơi phổ biến với du khách, thu hút nhiều người chụp ảnh check in. Nguyên nhân là do lo ngại an toàn. Phần mỏm đá này nhô ra tự nhiên, phẳng như tấm ván, có tên gọi "mỏm đá thử thách lòng can đảm".

