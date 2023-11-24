Pitbull phát hiện kangaroo hoang dã ‘thất thủ’ nên lao xuống nước tấn công, trận thủy chiến căng thẳng mang lại cái kết bất ngờ

Video ghi lại cảnh Pitbull phát hiện kangaroo hoang dã, liền lao thẳng xuống ao nước đục để tấn công đối thủ. Nhưng kangaroo cũng “không phải dạng vừa” khi vung tay dìm đối thủ xuống nước. Cuộc đối đầu chỉ kết thúc khi chủ nhà đưa con chó hung dữ vào nhà.
Video 06:36 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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