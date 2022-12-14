Phát hiện bị cắm sừng, chồng đánh nhân tình của vợ "bò lăn bò càng" rồi điện thoại méc mẹ vợ

Sự việc xảy ra tại một con phố ở Trung Quốc. Anh chồng bắt găp vợ mình đi cùng nhân tình giữa phố nên nổi giận và lao vào mắng, đánh cả hai giữa phố. Anh nhân tình bị đánh đến ra một vũng máu và ngồi im bất động. Kết quả của vụ đánh ghen là mẹ vợ được lôi vào cuộc và nghe kể tội con gái mình.
Video 13:05 14/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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