Những sở thích tàn bào khiến hoàng đế La Mã - Nero 'ngập' trong tai tiếng

Hoàng đế Nero (trị vì từ năm 54 - 68) nổi tiếng là một trong những vị hoàng đế tàn ác bậc nhất mọi thời đại. Vị vua trẻ tuổi đã hủy hoại đế chế La Mã, đốt rất nhiều thành phố, giết hàng nghìn người, bao gồm cả mẹ, vợ cũ, anh em cùng cha khác mẹ… Nói cách khác, cách hành xử của Nero luôn theo xu hướng… “càng bệnh hoạn càng tốt”.
Video 06:05 23/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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