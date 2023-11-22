Nhờ ‘tuyệt chiêu của dòng họ’, trăn non làm nên kỳ tích khi may mắn thoát nạn trong trận tử chiến với rắn hổ mang chúa khủng

Video ghi lại trận hình ảnh con rắn hổ mang chúa và con trăn còn non đã có một cuộc tử chiến trên dòng suối. Rắn hổ mang chúa dùng nọc độc để tấn công con trăn, còn con trăn non thì cố gắng dùng tuyệt chiêu gia truyền của họ nhà trăn để siết chặt đối thủ. Sau màn quyết chiến kéo dài, rắn hổ mang và trăn, mỗi kẻ bỏ đi một nơi.
Video 06:39 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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