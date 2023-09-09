Mưa lớn gây lũ lụt tại Hong Kong, đường phố biến thành sông, cuốn trôi nhiều phương tiện và cả người đi đường

Theo đài CNN, trận lụt bắt đầu vào tối 7/9. Đài quan sát Hong Kong ghi nhận lượng mưa hơn 158 mm trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối và nửa đêm, đây là mức kỷ lục kể từ năm 1884. Nhà chức trách cho đóng cửa tạm thời các trường học và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

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