Màn song ca 'Như một giấc mơ' của Mỹ Tâm và Rosé (BLACKPINK) gây bão mạng

Mới đây, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ đoạn clip về màn 'song ca' giữa Mỹ Tâm và Rosé trong ca khúc 'Như một giấc mơ'- bản hit đình đám trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Thực chất đây là một sản phẩm của AI - Công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người ta đã dùng AI để thu thập dữ liệu giọng hát của Rosé và mã hóa thành ngôn ngữ Việt Nam. Đây là một trào lưu khá hot thời gian qua khi liên tục xuất hiện những sản phẩm AI cho nghệ sĩ quốc tế hát nhạc Việt như: Mariah Carey, Jungkook, Jisoo,...
Video 19:26 07/07/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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