Lý do vì sao bạn vẫn độc thân: Phải chăng ế bằng thực lực là có thật?

Trong chuyện tình cảm, để thu hút đối phương, ngoài một ngoại hình và tâm hồn đẹp, các bạn nam, bạn nữ còn cần có cách nói chuyện lôi cuốn, đủ "mặn" để khiến nửa kia cảm thấy ấn tượng. Nhưng có một số người, hành động, thái độ và cách nói chuyện của họ lại vô tình khiến họ không thể có người yêu.
Video 06:05 23/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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