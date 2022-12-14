Kinh hoàng tai nạn xe ô tô liên hoàn trên đường cao tốc, khi biết nguyên nhân dân mạng vừa thương vừa giận

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra trên đường cao tốc Gyongbu, Busan, Hàn Quốc. Nguyên nhân chính là do tài xế xe buýt ngủ gật nên không kịp phanh xe nên đâm thẳng vào loạt xe phía trước, đồng thời tông nát hoàn toàn một chiếc xe trắng. Vụ việc này gây ra một vụ tông xe liên hoàn cả 6 chiếc xe trên cao tốc gây thiệt hại nặng nề về người và của.

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