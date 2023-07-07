Kinh hoàng khoảnh khắc tàu lượn siêu tốc dừng đột ngột, khách bị treo ngược suốt 3 tiếng đồng hồ

Lúc sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 trong khu vực Crandon International Offroad Raceway (Mỹ). Khi lên gần tới đỉnh vòng xoay, đoàn tàu lượn chở theo nhiều du khách bất ngờ dừng đột ngột. Tất cả người tham gia đều bị treo ngược đầu với dây đai an toàn đang thắt.
Video 10:20 07/07/2023

K.Phụng (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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