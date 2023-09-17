Kinh hoàng cảnh tượng xe buýt chạy quá tốc độ mất lái, đâm vào rào chắn và rơi khỏi đường cao tốc khiến 18 người bị thương

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc Delhi-Meerut hôm 14/9, chiếc xe buýt chở 20 hành khách mất lái, đâm vào rào chắn và lao xuống một con mương bên dưới. Hậu quả làm 18 người bị thương.

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