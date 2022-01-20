Hướng dẫn những tip buộc/búi tóc bằng kẹp càng cua đơn giản mà siêu xinh cho các bạn gái

Kẹp càng cua vẫn đang là món phụ kiện cực hot đối với các chị em ở mọi độ tuổi, mọi phong cách. Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của chiếc kẹp thú vị này chính là khả năng "lừa thị giác" biến tóc mỏng thành dày dặn bồng bềnh chỉ cần một thao tác kẹp đơn giản. Chưa kể độ hot của những kiểu tóc búi/buộc với kẹp càng cua vẫn nguyên một "sức nóng" nhất định khiến các chị em mê mẩn, và muốn diện cho bằng được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-nhung-tip-buoc-bui-toc-bang-kep-cang-cua-don-gian-ma-sieu-xinh-cho-cac-ban-gai-447140.html