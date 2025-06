Hồi hộp giải cứu 3 người mắc kẹt trên xe buýt giữa dòng nước lũ chảy xiết

Đoạn video do cảnh sát công bố cho thấy chiếc xe buýt bị chìm một phần trong dòng nước chảy xiết. Đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và đưa những người trên xe lên bờ an toàn. May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc này.

3 giờ 40 phút trước

