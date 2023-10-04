Ếch bò châu Phi dũng cảm đối đầu chim khổng lồ, 5 lần 7 lượt bị mổ đầu nhưng vẫn có chiến thực riêng đáp trả và cái kết

Video được quay lại tại tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Chủ nhân đoạn video thấy thấy một con cò đầu búa lớn đang tìm kiếm thức ăn và tấn công một con ếch bò châu Phi. Nhưng con ếch quyết tâm không trở thành bữa ăn của kẻ đi săn nên liên tục nhảy lên húc vào mặt của con chim, làm cho con chim bị choáng váng.
Video 02:45 04/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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