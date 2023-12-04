Đói quá hóa liều, sư tử táo tợn leo cây cướp thức ăn của báo và cái kết đu bám trên cây

Hình ảnh ghi lại cho thấy con sư tử liều lĩnh leo cây đánh cắp thức ăn của một con báo. Con báo bất ngờ nên chống trả không thành công nên để mất mồi vào tay kẻ thù. Tuy nhiên, vì trèo cây không phải là sở trường của sư tử, nên sau một hồi đu bám ở trên cây nó và con mồi đã bị rơi xuống đất.

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