Đói quá hóa cuồng, trăn gấm Ấn Độ quyết đoạt mạng nhím gai, chịu đòn đau vẫn không buông tha con mồi và cái kết bất ngờ

Đoạn video ghi lại cho thấy con trăn gấm tiếp cận, tấn công con nhím Ấn Độ để ăn thịt nhưng nhím cũng không phải là kẻ dễ xơi. Nó dựng gai trên lưng và đập mạnh vào đầu con trăn khiến kẻ săn mồi không khỏi đau đớn. Cuộc chiến sinh tồn căng thẳng chỉ kết thúc khi con người tới can thiệp.
Video 03:41 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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