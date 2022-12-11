Cả hàng xe suýt mất mạng chỉ vì tuân thủ luật giao thông, dừng đèn đỏ mà cũng bị xe tải lao tới cán

Vụ việc xảy ra tại đường Rongde, thành phố Đài Trung, Đài Loan. một chiếc xe tải lao về phía những người đang dừng xe đợi đèn đỏ sau khi va chạm mạnh với một chiếc sedan ở làn đường ngược lại. May mắn là không ai bị thương nặng, chỉ có tài xế chiếc sedan trầy xước và bầm tím.

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