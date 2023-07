Thì ra nam phụ trong bộ phim Snowdrop đình đám là soái ca năm ấy khiến bao chị em thổn thức trong I Can See Your Voice

Nam diễn viên Kim Min Kyu - người được khán giả quen mặt với giọng hát ngọt ngào, nụ cười duyên dáng và má lúm đáng yêu sau chương trình I Can See Your Voice. Bên cạnh đó, anh ấy còn xuất hiện trong bộ phim Signal, School 2015, Cuộc đời đầu tiên, Mùi hương bí ẩn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-ra-nam-phu-trong-bo-phim-snowdrop-dinh-dam-la-soai-ca-nam-ay-khien-bao-chi-em-thon-thuc-trong-i-can-see-your-voice-447934.html