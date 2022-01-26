Thì ra nam phụ trong bộ phim Snowdrop đình đám là soái ca năm ấy khiến bao chị em thổn thức trong I Can See Your Voice

Nam diễn viên Kim Min Kyu - người được khán giả quen mặt với giọng hát ngọt ngào, nụ cười duyên dáng và má lúm đáng yêu sau chương trình I Can See Your Voice. Bên cạnh đó, anh ấy còn xuất hiện trong bộ phim Signal, School 2015, Cuộc đời đầu tiên, Mùi hương bí ẩn.
Showbiz 20:48 26/01/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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