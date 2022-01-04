Clip: Hồ Văn Cường gây chú ý khi xuất hiện trong livestream đầu năm cùng danh ca Ngọc Sơn

Diện bộ vest trắng chỉn chu, Hồ Văn Cường vẫn khá gầy gò. Một số nhận xét cho rằng Cường không tự tin trước ống kính như trước: “Thương em quá, nhìn rụt rè không tự tin, giống như áp lực quá nặng”; “Thấy Cường còn e ngại. Cố lên con mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúc mừng con đã được hai quý nhân giúp đỡ”.
Showbiz 18:00 04/01/2022

Daisy (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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