Trang điểm quá đậm đã không còn là xu hướng, hãy cùng thử những cách trang điểm đơn giản nhưng lại mang đến nét đẹp tự nhiên của các thần tiên tỷ tỷ xứ Trung nhé

Biết cách trang điểm sẽ giúp những cô gái trở nên càng nổi bật hơn. Tuy nhiên, hiện nay xu hướng makeup đậm đang ít được ưa chuộng hơn, tô điểm một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lại nét đẹp tao nhã sẽ giúp các quý cô tôn được nét mặt xinh xắn hơn bao giờ hết. Hãy cùng xem các chị đẹp xứ Trung chia sẻ các bước để trang điểm nhẹ nhàng nhé!
Khỏe Đẹp 07:00 20/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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