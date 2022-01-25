Tết này trang điểm sao cho 'xinh lung linh': học ngay các tỷ tỷ xứ Trung công thức makeup cho 3 mùng

Những ngày Tết bận rộn với lịch trình dày đặc những hoạt động vui chơi, giải trí khiến bạn không có nhiều thời gian để chăm chút cho hình ảnh của mình một cách cầu kỳ, tỉ mỉ như ngày thường.Thay vào đó, bạn hãy thủ sẵn cho mình những bí kíp “biến hình cấp tốc” chỉ trong nháy mắt bằng cách trang điểm tự nhiên để có được vẻ ngoài hoàn hảo nhất!
Khỏe Đẹp 09:08 25/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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