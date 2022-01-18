Người phụ nữ giảm gần 50kg để tham gia cuộc thi thể hình, nhìn ảnh trước và sau ai cũng tá hỏa

Jodie Marquardt (46 tuổi) - cố vấn tài chính, đang trên bờ vực của bệnh tiểu đường loại 2 với trọng lượng nặng nhất là 105,2kg. Vào tháng 1/2020, cô quyết định giảm cân, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tập luyện cho một cuộc thi thể hình.

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