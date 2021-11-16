Muốn có body đẹp, hotgirl chăm chỉ luyện tập 'điêu khắc cơ thể' bằng cả những động tác khó

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái đang hăng say luyện tập những bài tập giữ dáng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Có thể thấy sự kiên trì và chịu khó sẽ mang lại một vóc dáng cực kỳ lý tưởng, điển hình như cô gái trong đoạn clip sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-co-body-dep-hotgirl-cham-chi-luyen-tap-dieu-khac-co-the-bang-ca-nhung-dong-tac-kho-436623.html