Không thể ngờ 'cô gái trẻ' này đã 60 tuổi, nhìn cách skincare mới biết bà giữ thói quen này vào mỗi tối đã giúp làn da 'lão hóa ngược'

Nhìn vào làn da căng mịn, vóc dáng mảnh mai không ai có thể nghĩ người phụ nữ này đã 60 tuổi. Nhưng khi nhìn quá trình chăm sóc da của bà mới nhận ra lý do vì sao bà giữ được vẻ đẹp của tuổi xuân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-the-ngo-co-gai-tre-nay-da-60-tuoi-nhin-cach-skincare-moi-biet-ba-giu-thoi-quen-nay-vao-moi-toi-da-giup-lan-da-lao-hoa-nguoc-427684.html