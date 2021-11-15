Diện áo không 'đồ phòng hộ', gái xinh tập thể dục hở 'hớ hênh' vòng một khiến nhiều người 'nhức mắt'

Hot girl đăng tải clip tập thể thao nhưng thu hút chú ý khi cô nàng diện áo cổ rộng thênh thang, kết hợp quần ngắn ôm sát vòng ba. Đặc biệt, góc máy ở vị trí khá nhạy cảm, ghi lại từng động tác của cô nàng khiến nhiều người lo sợ người đẹp sẽ bị hớ hênh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-ao-khong-do-phong-ho-gai-xinh-tap-the-duc-ho-ho-henh-vong-mot-khien-nhieu-nguoi-nhuc-mat-436391.html