Xôi gà lá sen món ngon cho mùa giãn cách tại nhà, dành riêng cho các chị em nội trợ muốn trổ tài chiêu đãi gia đình

Trong thời gian giãn cách, bạn yêu nội trợ có thể trổ tài món xôi gà bọc lá sen đậm đà đãi gia đình. Mang đến cho gia đình bạn một hương vị hương xưa được gói trong lá sen dân dã nhưng lại mang đến một mùi vị khó quên
Khéo Tay 05:19 15/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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