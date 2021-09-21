Tuyệt chiêu nấu 'tôm chiên bơ sả' tạo món ăn giòn rụm, tỏa mùi thơm hấp dẫn khiến bạn khó lòng chối từ

Tôm là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ chế biến. Bên cạnh cách luộc, hấp truyền thống, người nội trợ có thể chiên tôm cùng bơ, sả tạo món ăn giòn rụm, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Bỏ túi ngay công thức này để chiêu đãi cả nhà nhé các chị em nội trợ.
Khéo Tay 10:00 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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