Tự tay làm 'cơm tấm sườn nướng' trứ danh Sài Gòn ngay tại nhà, sau những tháng ngày không được ra hàng quán thưởng thức

Cơm tấm sườn là món ngon nức tiếng thu hút mọi du khách khi đến TP.HCM. Sườn được tẩm ướp tròn vị, ăn kèm với cơm trắng và trứng chả cùng các loại rau muối đặc trưng. Sau những tháng ngày bạn không thể thưởng thức món này ở ngoài hàng thì hãy tự tay chế biến ngay tại nhà.

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